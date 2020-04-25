Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit düştü, 3 askerimiz yaralandı. Ayrıca yine aynı bölgede düzenlenen operasyonda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki TSK üs bölgesine teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu. MSB, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verildiği, hedeflerin tahrip edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.