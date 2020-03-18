Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti.

18.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:41
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 yaşındaki bir Türk vatandaşın koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Ölüm haberinin Türk elçiliğine iletildiği kaydedilirken, hayatını kaybeden kişinin astım ve şeker hastası olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DEKİ VAKA SAYISI ARTIYOR

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'de de vaka sayısı 196'e ulaşırken virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye ulaştı. Öte yandan 66 kişi savaştığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. 89 yaşındaki hastanın virüsü Çin temaslı çalışanından aldığını belirten Bakan Koca, "Bugün 51 yeni vaka daha meydana geldi. Toplam hasta sayımız 98 oldu" dedi.

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Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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