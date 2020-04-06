Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Son dakika: Dün koronavirüs belirtileri devam ettiği için hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

06.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:30

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 belirtileri devam ettiği gerekçesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Başbakan Johnson'un sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 56 yaşındaki Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

İNGİLİZ BASINI DURUMUNUN AĞIRLAŞTIĞINI YAZMIŞTI

İngiliz basını, Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını ve halen öksürük ve ateş görüldüğü belirterek, durumunun ağırlaştığını iddia etmişti.

Söz konusu haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

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