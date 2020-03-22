Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19'la ilgili kaynaksız bilgilerin en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret ederek itimat edilmemesini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin bir şekilde mücadele ederken, Cumhurbaşkanlığı'ndan çok önemli bir açıklama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla asılsız bilgilerden korunmanın önemi değindi.

"EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ"

Altun, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.