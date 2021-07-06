Son dakika: İkna edilerek Türk askerine teslim olan kadın terörist Iğdır'a getirildi

Son dakika haberler: Suriye'de faaliyet sürdürürken yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist Iğdır'a getirildi.

Suriye'de faaliyet sürdürürken yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist Iğdır'a getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir kadın terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırında güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilen ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız