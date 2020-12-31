Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
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Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın

31.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:46
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın

Son dakika haberler: IĞDIR Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının bacasında yangın çıktı.

IĞDIR Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının bacasında yangın çıktı. Çalışanların tahliye edildiği binadaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. 

Yangın, Şube Sokak'taki Iğdır Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kalorifer bacasında başlayan ve binanın içine de sıçrayan yangında çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekiplerin, çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı sokağı, trafiğe kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı. 


Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Son Dakika | Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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