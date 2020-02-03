Son dakika: İdlib'deki hain saldırının ardından TSK ile Rus ordusunun ortak devriyesi iptal edildi

03.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:55

Ayn el Arab'da (Kobani) bugün yapılması planlanan Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi iptal edildi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen ortak devriyeler, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı Soçi mutabakatının ardından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda bölgedeki Türk-Rus ilişkilerinin yeniden şekillenebileceği konuşulmaya başlandı.

MHP, RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

MHP Lideri Bahçeli, İdlib'de düzenlenen ve 6 askerimizin şehit düştüğü saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Bahçeli, "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" dedi.

"KARŞILIK VERİLMİŞTİR"

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda intikam vurgusu yapılırken Rusya ve ikili ilişkiler konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu hain saldırıya anında karşılık verilmiştir" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: HABER VERİLMEDİ

Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtildi.

AKAR SURİYE SINIRINA GİTTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sıcak saatlerin yaşandığı Suriye sınırına gitti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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