Son Dakika: İdlib'den kara haber: 22 askerimiz şehit oldu

27.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:37

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.

"AĞIR YARALILARIMIZ VAR"

Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

ERDOĞAN VE AKŞENER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndaki güvenlik toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü ve İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Balıkesir seyahatini iptal edip Ankara'ya dönmek için harekete geçti.

CHP GECE YARISI TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

BAHÇELİ GELİŞMELERİ GENEL MERKEZDE TAKİP EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor.

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