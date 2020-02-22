: Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

22.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:05

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu bir asker daha şehit oldu.

BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. ?ehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

ANNESİ VE 11 KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Demir'in şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.

Şehit Demir'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

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