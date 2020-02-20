Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

20.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:54

Akşam saatlerinde İdlib'den acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimizin şehit olduğunu 5 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

MUHALİFLER, İDLİB'E OPERASYON BAŞLATTI

Öğleden sonra Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı. Muhalifler Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi. Bu haberlerin üzerinden birkaç saat geçmişti ki İdlib'den acı haber geldi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'de hava saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

"KANLARI YERDE BIRAKILMADI"

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

"50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

"İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin de yaralandığı hain saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır. İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN HİÇBİR ZAMAN YERDE KALMADI"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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