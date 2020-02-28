: Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

28.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:13

İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralı askerlerimiz Hatay'da hastaneye kaldırılırken Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İletişim Başkanlığı kanalıyla açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanlarının eklendiğini belirtmiş, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı bir ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını kaydetmiştir.

"ESED REJİMİ, SOÇİ MUHTIRASINA UYMAYA MECBUR EDİLMELİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye heyetinin Ankara'da önerdiği çerçevede bir an önce kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini ve rejimin Soçi Muhtırasına uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.

ERDOĞAN'DAN KARARLILIK VURGUSU

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi, tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana Süreci'nin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, en kısa sürede bir araya gelerek yüz yüze görüşmeye karar vermişlerdir."

27 ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

-Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24)/ Mersin

-Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23)/ Antalya

-Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)/ Kahramanmaraş

-Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin (35)/ Afyonkarahisar

-Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)/ Kayseri

-Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş/ Bitlis

-Uzman Çavuş Batuhan Tank (23)/ Osmaniye

-Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23)/ Osmaniye

-Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay/ Mersin

-Uzman Onbaşı Recep Bekir (21)/ Tekirdağ

-Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24)/ Bursa

-Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23)/ İstanbul

-Piyade Teğmen Bayram Olgun (26)/ Konya

-Uzman Çavuş Ali Turgut (39)/ Uşak

-Piyade Uzman Nihat Kara/ Tekirdağ

-Sözleşmeli Er Birhan Er/ Tekirdağ

-Uzman Onbaşı Emre Baysal/ İstanbul

-Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24)/ Kahramanmaraş

-Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30)/ Tokat

-Uzman Çavuş Selman Cankara (26)/ Adana

-Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25)/ Adıyaman

-Piyade Uzman Çavuş Osman Ak (23)/ Mersin

-Astsubay Muharrem Öğütçü (25)/ Bingöl

-Teğmen Mustafa Bayraktar (29)/ Hatay

-Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28)/ Samsun

-Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur/ Batman

- Uzman Çavuş Emin Yıldırım/ Hatay

RUSYA: SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ YER ALMADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.

AKAR'DAN RUSYA'YA YALANLAMA GELDİ

Rusya'nın bu açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" diyerek Rusya'nın iddialarını yalanladı.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Rusya kanadından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan geldi. Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın İdlib üzerinde koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın İdlib konusundaki anlaşmanın uygulanması için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

NATO'DAN "TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ" MESAJI

NATO, Türkiye'nin çağrısı üzerine gündem maddesi Suriye olan olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız" dedi.

DİPLOMATİK TRAFİK HIZLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen ve en yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son gelişmelere göre 4 ülkenin lideriyle de görüşecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.

NAMLULAR ÇEVRİLDİ

33 şehit verdiğimiz saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.

GÖÇMENLER SINIR KAPISINA YIĞILIYOR

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından mültecilere yönelik uyguladığı serbest geçiş kararı sonrası göçmenler sınıra akın ediyor. Ülkeye girişleri durdurmak için harekete geçen Yunanistan da sınırı otobüsle kapattı.

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