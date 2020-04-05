Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
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Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgeye göre; 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

05.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:32
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği ek genelgeyegöre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı.

Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile 03 Nisan'da valiliklere "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

ÇALIŞTIĞINI BELGELEYENLER MUAF TUTULACAK

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

2- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UYGULANMAYACAK

3- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

BELGELERİ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDALAR

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

Bakanlık gönderdiği genelgede; valiler/kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu

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18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
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