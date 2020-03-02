Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi
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Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı almasının ardından Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu söyledi.

02.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:09
Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, 'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı aldı ve sınır kapılarını açtı. Haberi duyan on binlerce düzensiz göçmen, sınır bölgelerine akın etti. İçişleri Bakanı ise sınırı terk eden mülteci sayısının 117 bin 677'ye yükseldiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit düştü. Ankara'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik konseyi toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarının açılması ise bu kararlardan yalnızca birisi oldu.

YUNANİSTAN'IN TEDBİRLERİ

Türkiye'nin bu kararını duyan mülteciler ise sınıra akın etti ve Yunanistan polisinin sert müdahalelerine rağmen sınırı geçme konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Yunan polisinin jiletli teller çekmesi, çoluk çocuk ayırt etmeden gaz bombası atması gibi insanlık dışı faaliyetleri ise dünya kamuoyuna yansıdı.

117 BİN GÖÇMEN SINIRI GEÇTİ

Konuyla ilgili son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, 2 Mart günü saat 13.55 itibariyle 117 bin 677 düzensiz göçmenin Edirne üzerinden sınırı geçtiğini söyledi.


Haber Videosu

: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi
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