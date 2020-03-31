Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 21 ilde 50 köy, ilçe ve mezranın karantina altına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 214 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" açıklamasını yaptı.

İşte karantina uygulanan kentlerimiz:

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

DÜZCE VALİLİĞİ: TÜM KÖYLERDE KARANTİNA

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce'ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların koronavirüs hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen 'Evde Kovid-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

BAYBURT'TA 2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

KARS

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'de dün koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GİRESUN

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

SİVAS

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Ayrıca, Sivas Valiliği tarafından Yıldızeli ilçesinin Üyük, Koyulhisar'ın Kurşunlu ile Yağcılar köyleri ve Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü karantina altına alındı.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

ARTVİN

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

BİTLİS

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkeğin rahatsızlanması sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle köyün karantina alındığı öğrenildi.

MALATYA

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi. Hekimhan ilçesinde Kozdere Mahallesi'n de koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı.

YOZGAT

Yozgat merkeze bağlı Derbent veÇekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

RİZE

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve yakınındaki Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.

Kaymakamlık internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adresin Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilçe halkının zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur"

TRABZON

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'nin karantinaya alındığını açıkladı.

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi bugün yaptığı toplantıda ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi karantinaya alınmasına karar verdi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medya hesabından toplantıyla ilglili açıklamada bulundu. İlçeye bağlı Velibeyler köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamına alınan kararın saat 21.00 itibarıyla uygulanmaya başlandığını duyuran Altay, açıklamasında şunları söyledi:

"Velibeyler Köyümüzdeki korona pozitif vakasıyla bağlantılı olarak temaslı kişilerin hastalığı yayma tehlikesine karşı, Devrek ilçe Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 31 Mart tarihli ve 7 sayılı ara kararı ile Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina kararı alınmıştır. Bugün saat 21.00 itibariyle giriş çıkışlar 14 gün yasaklanmıştır. Değerli halkımızı bir kez daha alınan tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Büyükşehirlerdeki Devrekli hemşerilerimiz lütfen bu dönemde gerekmedikçe ilçemize gelmesinler. Hareketlilik ne kadar az olursa bu hastalığı kontrol etmek o kadar kolay olacaktır. Köylerdeki ve merkezdeki vatandaşlarımız da mümkün olduğunca evlerinden çıkmasın"