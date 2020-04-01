Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracaklarını belirten Bakan Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin" dedi.

"ŞU ANA KADAR GELEN SEYAHAT İZİN TALEBİ 100 BİN"

Seyahat izin belgesi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi.

Bakan Soylu, otobüs yolculuğunun yüzde 99 azaldığını belirterek, uçak yolculuklarının neredeyse günlük birkaç sefere düştüğünü ifade etti.

"24 SAAT KARANTİNA TEDBİRİ UYGULUYORUZ"

24 vilayette karantina tedbirlerinin uygulandığını belirten Soylu, "Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim" dedi.