Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi

15.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:31

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi, Türkiye de kabul etmedi. 5 gündür tampon bölgede bekleyen teröristle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye-Yunanistan sınırındaki ara bölgede kalan DEAŞ'lı az önce uçakla ABD'ye gönderildi." şeklinde konuştu.

DEAŞ'LININ BEKLEYİŞİ SON BULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede 5 gündür bekliyordu. Bakan Soylu'nun duyurmasıyla DEAŞ'lı ABD'ye uçakla gönderildi. Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.

GECEYİ ARABADA GEÇİRİYORDU

Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ'lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.

ÜRDÜN ASILLI, ABD PASAPORTU VAR

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.