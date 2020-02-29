Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında sınır kapılarını açma kararının ardından 36 bin 776 sığınmacının Türkiye'den ayrıldığını açıkladı
29.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu'nun açıklamasında "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.