Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı
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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında sınır kapılarını açma kararının ardından 36 bin 776 sığınmacının Türkiye'den ayrıldığını açıkladı

29.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:34
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı , 'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu'nun açıklamasında "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.

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