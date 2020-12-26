Son dakika haberleri! (İçeriden olay anlarıyla) Kağıthane'de kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada

KAĞITHANE'de kuyumcu dükkanına bıçakla giren Hikmet T. kuyumcu Şenol Çolak'tan altınları vermesini istedi. Çıkan arbedede saldırgan elindeki bıçakla kuyumcuyu karnından ve boğazından yaraladı. Bağrışmaları duyup yardıma gelen esnaf, Hikmet T.'yi yakaladı. Ağır yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırılırken Hikmet T. polise teslim edildi. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan dehşet saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay dün saat 10.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi. Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, Hikmet T.'nin saldırısına uğradı. Karnından ve boğazından yaralanan kuyumcu Şenol Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf, saldırganı içeride sıkıştırdı. Yardıma gelen Kadir Uzun da gaspçı tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koşması üzerine Hikmet T. yakalanarak dışarı çıkarıldı. Vatandaşlar yakaladığı saldırganı polise teslim ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Karnından ve boğazından ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yine gaspçı tarafından yaralan Kadir Uzun hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.

İŞ YERİ İÇİNDE YAŞANANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan iş yeri içinde yaşanan dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın boğuştuğu kuyumcuyu bıçakladığı görülüyor. Yardıma gelen esnaf da saldırganın bıçak darbesiyle yaralanıyor. Ancak kuyumcu ve esnaf arkadaşı uzun uğraşlar sonucu saldırganı durdurmayı başarıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı