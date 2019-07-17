Hrant Dink davasında cezalar açıklandı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlüleri hakkında karar verildi. Mahkeme, Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verdi.

BirGün gazetesi yazarı ve Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti dava kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davadan dosyası "zaman aşımı" gerekçesiyle ayrılan 9 sanığın duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Erhan Tuncel duruşmada hazır bulunurken, Osman Hayal ve Ersin Yolcu Trabzon'dan, Yasin Hayal ve Ogün Samast ise bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar yapıldı.

SAMAST: MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUM

İlk olarak savunma yapan Ogün Samast, "Mütalaayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Yasin Hayal'in daha önce tek başına işlediği bir suç, bizim dosyamıza dahil edilmiştir. MC Donalds'ın bombalanmasının mahalle arkadaşlarımızla hiçbir ilgisi yoktur. Suç örgütü olmadığımızı İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da 'örgüt değil, mahalle arkadaşı olduğumuzu' söylemiştir. Sanık sayısının 3'ten fazla olması örgüt anlamına gelmez. 13 yılda kendimi çok geliştirdim" dedi.

TUNCEL: SUİKASTI EMNİYETE BİLDİRDİM

Ardından savunma yapan Erhan Tuncel ise, Dink'e yönelik suikastın işleneceğini emniyete bildirdiğini ifade ederek, "Söylediğim kişiler Hrant Dink'i öldürdü. Yardımcı istihbarat olmama rağmen fotoğraflarım basına sızdırıldı. İhbarcı olmama rağmen azmettirici yapıldım. Basında bunun üzerine tezler yazıldı. Özel hayatın gizliliği ihlal edildi. Beraatımı sağlayacak TEM kayıtları silindi ve dosyaya gönderilmedi" dedi.

Tuncel, "Beni Muhittin Zenit yönlendirdi. Yoksa Yasin hayal ile hapisten çıktıktan sonra görüşmezdim. Bazı sanıklar İfadelerimizi emniyet yazdırdı dediler. Ceza muhakemesinde Şüpheden sanık yararlanır ilkesini hatırlatmak isterim. Tefrik kararına itiraz ettik. Toplanacak deliller vardır. Araştırılmasını istediğimiz hususlar vardır. Bu cinayet kamu görevlilerinin ihmali sonucu işlenmiştir. Bu konudaki dava devam ediyor. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Erhan Tuncel

DİNK AVUKATI: ÖRGÜT VAR

Tuncel'in ardından Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu söz aldı. Bakırcıoğlu, Erhan Tuncel'in cinayeti azmettirdiğini belirtti. Bakırcıoğlu, "Bu yönde hüküm kurulmalıdır. Biz bu örgütün var olduğunu iddia ediyoruz. Hrant Dink cinayeti sanıklarının da içinde olduğu bu örgüt anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Faşist bir düzeni kurmayı amaçlamış ırkçı bir yapı söz konusudur. Cinayet ırkçı siyasi saiklerle işlenmiştir. Anayasal düzeni ortadan kaldırıp ırkçı totaliter bir rejim inşasını amaçlayan örgütün faaliyeti doğrultusunda Hrant Dink cinayetini gerçekleştiren sanıkların suçları bu açıdan cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme Erhan Tuncel'i, Hrant Dink'i öldürmeye yardımdan 18 yıl, örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay ve Trabzon'daki bombalı saldırıya ilişkin 79 yıl olmak üzere 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Tuncel'in tutuklanmasına karar verdi. Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.