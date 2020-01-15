Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

15.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:16

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul İl Binası önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından havaya 7 el ateş açıldı. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. HDP İstanbul İl Komisyonu ise konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada olay için 'silahlı saldırı' ifadeleri kullanıldı.

HDP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu gün saat 15.00 dolaylarında İstanbul il binamıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Söz konusu saldırıda 7 el ateş edilmiştir. Saldırıda şans eseri kimse yaralanmazken olay yeri inceleme ekipleri il binamızda tespitte bulunmaktadır.

Çeteler eliyle parti binalarımız bu tür saldırılara daha önce de maruz kaldı. Bu saldırıyla yöneticilerimiz, partililerimiz ve halkımız korkutulmak ve sindirilmek istenmektedir. Bu faşist ve çeteci saldırılar karşısında demokratik tepkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bu amaçla bu gün saat 16.30'da vekillerimiz, yöneticilerimiz ve halkımızın katılımıyla il binamız önünde basın açıklaması yapılacaktır."

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