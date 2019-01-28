HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için HDP'nin izleyeceği yol haritası netleşmeye başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "İstanbul, İzmir ve Adana'dan aday çıkarmayacağız" dedi.

DİYARBAKIR DAHİL 20 İLDE ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

HDP, aralarında büyükşehirlerin de olduğu 20 ilde adayını açıklamıştı. Buna göre, HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı olmuştu.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç

3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYACAK

HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. Partinin Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Mersin'de de aday çıkarmayacağı iddia ediliyor.