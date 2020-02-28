: Son dakika: Hatay Valiliği, yaralı Mehmetçiklerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarasını paylaştı

28.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:04

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerimizin tedavisi devam ederken, Hatay Valiliği'nden yaralı askerlerin durumuna ilişkin bilgi alınabilecek iletişim numarası paylaşıldı.

İLETİŞİM NUMARASI PAYLAŞILDI

Valilik'ten yapılan açıklamada, "27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler" ifadesi kullanıldı.

32 MEHMETÇİK YARALI

Dün Esed'e bağlı rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz hayatını kaybetti, 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralanan askerlerimizin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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