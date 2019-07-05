Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı. Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

Kaynak: AA