Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

02.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Hatay'da Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

5 ÖLÜ 15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
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Haber Yorumları (17)
500
İSKENDERUNLU: her sene aynı yerde aynı kaza. Geçen sene taşıma şirketine ait kamyon freni boşalmıştı. O yolu korkarak kullanıyoruz. Yetkililer çözüm bulmalı. İskenderun-erzin otoyolu ücretsiz olmalı
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HERŞEYİMZİ BOZUK: yolun yan tarafı boş ağaçlar var gir oraya insanları neden biçiyorsun kimbilir ne kadar hızı vardı katliam gibi kaza.
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FAHRİ: 5/10 senede bir, ayni mevkide kazalar oluyor ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor.Sayin yetkililer yokmu bir çözümü?
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YILMAZ: Kaza gözlerimin önünde oldu. Psikolojim alt üst oldu inanılmaz kötü öldüler :((
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KARDELEN: YAZIK OLMUŞ ŞU GUNDE OLMASA İYİYDİ . . ÇOK YAZIK ALLAH YARDIM ETSİN
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HAKAN: Allah görünmez kazalardan muhammet ümmetini korusun insallah
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ASDER: geçmiş olsun resmen felaket :(
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FEVZİ: fren boşalmaz. tamamen sürücü hatası. bildiğin suç.
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KAMİL: BİR KAMYONUN FREN SİSTEMİNİ GÖRSEN ALLAHA EMANET YOLCULUK EDİLDİĞİNİ ANLARDIN
1 12 Yayından Kaldır
HAKAN: Burada freni boşalıp kazaya neden olan ne ilk tır ne de son tır olacak acil çözüm bekleniliyor.
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Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
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