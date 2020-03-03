Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi

03.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:29

Haliç Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

ALEVLER KISA SÜREDE OTOMOBİLİ SARDI

Alınan bilgiye göre, köprüde Topkapı istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracını yol kenarına çeken sürücü yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Müdahaleye rağmen alevler, kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

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