Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi
Son dakika: Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. Alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken trafik durma noktasına geldi.
Haliç Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
ALEVLER KISA SÜREDE OTOMOBİLİ SARDI
Alınan bilgiye göre, köprüde Topkapı istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracını yol kenarına çeken sürücü yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Müdahaleye rağmen alevler, kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.