Son dakika haberleri | Zonguldak'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Bakacakkadı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde S.K. idaresindeki Renault marka 67 ABA 002 plakalı otomobil karşı şeride geçmek için dönüş yaparken E.K. idaresindeki 67 ABG 577 motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan E.K., Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ve olay yeri inceleme kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan araçların çekilmesi ve Karayolları ekiplerin bölgeyi temizlemesiyle yol trafiğe tekrardan açıldı. - ZONGULDAK