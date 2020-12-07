Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı

07.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:26
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı

Son dakika haberine göre IĞDIR'da otomobille çarpışan zırhlı araçtaki bir polis memuru yaralandı.

IĞDIR'da otomobille çarpışan zırhlı araçtaki bir polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.00'de merkez Emek Mahallesi Evrenpaşa caddesinde meydana geldi. Enes Toka yönetimindeki 33 AEE 736 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada takla atan zırhlı araç yol kenarında park halindeki 63 EV 706 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Takla atan Zzırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinden biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedbir amaçlı hastaneye sevkedildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Zırhlı araç devrildi: 1 polis hafif yaralandı
Zırhlı araç devrildi: 1 polis hafif yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Özdemir Zeynep Mansur
Spor Sörloth Ersun Yanal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:28:40. #1.15#
title