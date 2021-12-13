Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

BİLECİK (İHA) - Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK kız öğrenci yurdunda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yere düşen şahsa ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 19 yaşındaki Meltem Berberoğlu'nu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamadı.

MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu'nun Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet