Yemek bulmak için şehre inen tilki balkonda mahsur kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı, Ahmet Arslantaş - Güncel
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Adıyaman'da yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilki bir evin balkon altında mahsur kaldı. İtfaiye tilkiyi saatler süren uğraştan sonra mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya saldı.
Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezine indi. Yiyecek bulmak isterken, insanlardan ürken tilki bir evin balkonunun altına sığındı.
MAHSUR KALDI
Burada mahsur kalan tilkiyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi gizlendiği yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.
SAATLER SONRA KURTARILABİLDİ
Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından tilki gizlendiği yerden çıkartıldı. Tilki doğaya salınmak üzere kafese konuldu. Tilkinin daha sonra doğaya salındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel