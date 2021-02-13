Son dakika haberleri: Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü
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Son dakika haberleri: Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü

13.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:53
Son dakika haberleri: Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, Mehmet K. yemeğe davet ettiği arkadaşı Yılmaz Türkaslan'ı (28), dolaşmak için çıktıkları sokakta yaşanan tartışmada tabanca ile ateş açarak öldürdü.

GAZİANTEP'te, Mehmet K. yemeğe davet ettiği arkadaşı Yılmaz Türkaslan'ı (28), dolaşmak için çıktıkları sokakta yaşanan tartışmada tabanca ile ateş açarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Türkaslan, beraber cezaevinde kaldığı arkadaşı Mehmet K.,'yi evine yemeğe davet etti. Yemeğin ardından hava almak için dışarı çıkan iki arkadaş, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Mehmet K. üzerindeki tabanca ile Yılmaz Türkaslan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan inceleme sonrası Türkaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri: Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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