Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

03.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:15
Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri... YALOVA'da, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan işletmeci Savaş B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YALOVA'da, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan işletmeci Savaş B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi, Fırın Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.'yi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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