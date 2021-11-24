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Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybettiBURSA Bursa'da çalıştığı fabrikada üzerine plastik enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Üzerine enjeksiyon makinesi düşen İşçi hayatını kaybetti

BURSA Bursa'da çalıştığı fabrikada üzerine plastik enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay Işıktepe OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Tuncay Aydın'ın üzerine plastik enjeksiyon makinesi düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Aydın'ı gören mesai arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fabrikada yapılan ilk incelemelerin ardından Tuncay Aydın'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine enjeksiyon makinesi düşen işçi hayatını kaybetti

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