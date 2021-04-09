Son dakika haberleri! Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı: "Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu. Aklıma hemen o geldi"

Son dakika haberi: Uçak kazasının görgü tanığı o anları anlattı: "Acaba rüya mı görüyorum diye düşündüm. Geçen de bir şehidimiz oldu.