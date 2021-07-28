Son dakika haberleri... Tunus ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 59, Umman'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 59, Umman'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin öldüğü, 3 bin 960 vaka tespit edildiği, 12 bin 822 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 19 bin 27'ye, vaka sayısının 578 bin 962'ye yükseldiği, 491 bin 854 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 518 yeni vaka kaydedildiği, 622 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 802, vaka sayısının da 295 bin 535'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 277 bin 632 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes