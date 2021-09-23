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Son dakika haberleri! Tunus İşçi Partisi yetkilerini genişleten Cumhurbaşkanı'nı "darbe operasyonunu tamamlamakla" suçladı

AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Tunus İşçi Partisi yetkilerini genişleten Cumhurbaşkanı'nı

Son dakika gündem haberine göre Tunus İşçi Partisi, yayımladığı kararnamelerle yasama ve yürütme alanındaki yetkilerini genişleten Cumhurbaşkanı Kays Said'i "darbe operasyonunu tamamlamakla" suçladı.

Tunus İşçi Partisi, yayımladığı kararnamelerle yasama ve yürütme alanındaki yetkilerini genişleten Cumhurbaşkanı Kays Said'i "darbe operasyonunu tamamlamakla" suçladı.

Mecliste temsil edilmeyen İşçi Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam yayımladığı kararnamelerle yasama ve yürütmedeki yetkilerini genişletmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, Said'in Anayasa'nın 80. maddesine dayandırdığı gerekçesiyle 25 Temmuz'da başbakanı azlettiği ve Meclisin çalışmalarını durdurduğu "darbe operasyonunu" son kararnamelerle yasama ve yürütmedeki yetkilerini genişleterek "tamamladığı" belirtildi.

İşçi Partisi, "otoriter, mutlak ve tek adam yönetimi kuran bir yaklaşıma karşı durduğunu" vurguladı.

Tunus'taki devrimin sloganlarına, siyasi, ekonomik ve sosyal programlarına bağlı olduğunu kaydeden İşçi Partisi, ülkenin son 10 yıldaki durumundan Meclisin birinci partisi Nahda Hareketini ve iktidardaki ortaklarını sorumlu tuttu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra dün yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri
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