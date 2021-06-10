Son dakika haberleri: Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (4)

Son dakika haberleri: ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDILARBaşlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E.