Son dakika haberleri: Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (4)

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Son dakika haberleri: ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDILARBaşlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E.
ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur