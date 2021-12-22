Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KADIKÖY'de ünlü restoranda, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybettiği çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de ünlü restoranda, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybettiği çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay önceki akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

ÇATIŞMA ANI KAMERADARestoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.


Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

Son dakika haberi! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavga kamerada

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