Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Son dakika gündem haberi: Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Ekmek fırınlarında ekmek alan vatandaşlar Sokaklarda dolaşan hayvanlar YOZGAT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.