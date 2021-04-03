Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Ekmek fırınlarında ekmek alan vatandaşlar Sokaklarda dolaşan hayvanlar YOZGAT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Ekmek fırınlarında ekmek alan vatandaşlar
Sokaklarda dolaşan hayvanlar YOZGAT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul