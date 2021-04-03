Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Ekmek fırınlarında ekmek alan vatandaşlar Sokaklarda dolaşan hayvanlar YOZGAT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Ekmek fırınlarında ekmek alan vatandaşlar

Sokaklarda dolaşan hayvanlar YOZGAT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Özlem Zengin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Akalın Bahar Candan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:08:52. #1.15#
title