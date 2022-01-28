Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siverek'in Güney Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Gülel ve Tüysüz ailesi fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polis bildirdi.

ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, kurşunların isabet ettiği Sadık Gülel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralanan Kenan Tüysüz ve Remzi Tüysüz; yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Remzi Tüysüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - 3. Sayfa

Siverek, Polis, 3. Sayfa, Haber

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