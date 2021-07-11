Son dakika haberleri: SANCAKTEPE'DE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberleri: SANCAKTEPE'DE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri: SANCAKTEPE'DE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SANCAKTEPE'de H.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirildi.

SANCAKTEPE'de H.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirildi.  Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, H.Ö.'ye de toplam 99 bin 400 lira para cezası kesildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö. isimli kişinin Sancaktepe'de bulunan evinde, yasa dışı yollarla ülkemize sokularak satılmayı bekleyen hayvanlar olduğu bilgisini edinmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte harekete geçti. H.Ö.'nün adresi tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerince, H.Ö. isimli kişinin Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda  yasa dışı yollarla ülkemize sokulmuş olan ve satılmayı bekleyen 1 adet 30 cm uzunluğunda savanlar monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 cm uzunluğunda mısır yılanı, 2 adet 150 cm uzunluğunda boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru gecko, 1 adet 30 cm uzunluğunda piton yılanı, 1 adet akrep,  1 adet 30 cm meksika cinsi siyah kral yılanı ve  12 Adet yavru tarantula cinsi sürüngen hayvanlar ele geçirildi.  Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. H.Ö.'ye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince 17 bin 400 lira idari para cezası, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince 82 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 99 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: SANCAKTEPE'DE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA - Haberler
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