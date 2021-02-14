Son dakika haberleri... Samandağ'da orman yangını (2)
14.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:52
Edinilen son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIHATAY'ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
HATAY'ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN