Son dakika haberleri... Samandağ'da orman yangını (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIHATAY'ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı.