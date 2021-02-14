Son dakika haberleri... Samandağ'da orman yangını (2)
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Son dakika haberleri... Samandağ'da orman yangını (2)

14.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:52
Son dakika haberleri... Samandağ'da orman yangını (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIHATAY'ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

HATAY'ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN

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