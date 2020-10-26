Sağlık Bakanı Koca, Osman Durmuş için başsağlığı diledi
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Sağlık Bakanı Koca, Osman Durmuş için başsağlığı diledi

26.10.2020 23:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:00
Sağlık Bakanı Koca, Osman Durmuş için başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden Sağlık Eski Bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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