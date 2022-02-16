Son dakika haberleri... PERVOMAYSK / SLAVYANSK - Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

Ukrayna- Rusya krizinin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar sürerken Donbas bölgesinde 2014'ten beri devam eden ve 13 binden fazla kişinin öldüğü çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden Slavyansk ile Pervomaysk'teki yapılarda savaşın izleri hala yerli yerinde duruyor.