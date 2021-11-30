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Son dakika haberleri... Park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çalan hırsızlık çetesi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çalan hırsızlık çetesi kamerada Durdurulan minibüste yapılan aramada çalıntı motosikletlere ait çok sayıda parça ele geçirildi "Kapüşonlu çete" üyesi olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alınırken, çetenin bir motosikleti çalma anı kameraya...

İSTANBUL (İHA) - Park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çalan hırsızlık çetesi kamerada

Durdurulan minibüste yapılan aramada çalıntı motosikletlere ait çok sayıda parça ele geçirildi

"Kapüşonlu çete" üyesi olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alınırken, çetenin bir motosikleti çalma anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Göztepe'de durdurulan bir minibüsün kasasından çalıntı motosikletlere ait çok sayıda parça ele geçirildi. Minibüsü kullanan şahıs gözaltına alınırken, şahsın "Kapüşonlu çete" üyesi olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Göztepe'de bir minibüsü durdurdu. Arama yapılan minibüste çok sayıda çalıntı motosiklet parçaları ile dolu olduğu ortaya çıktı. Parçaların Kağıthane, Alibeyköy ve Şişli'den çalınan 6 farklı motosiklete ait olduğu belirlendi. Minibüsü kullanan Rıdvan F.A. gözaltına alındı.

Çete üyesiymiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin çok fazla motosiklet hırsızlığı yapan "kapüşonlu çete" olarak bilinen bir hırsızlık grubunun üyesi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıdvan F.A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan çetenin yaptığı motosiklet hırsızlığı ise kameralara kaydedildi. Görüntülerde tek tip giyen şüpheli şahısların park halindeki motosikletleri kaldırıp minibüsün içine koydukları görülüyor.

Son dakika haberleri... Park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çalan hırsızlık çetesi kamerada

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