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Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.M. 41 GB 618 plakalı Citroen marka otomobili ile hareket edeceği esnada aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden E.M., aracından inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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