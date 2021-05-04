Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü
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Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - (NOT: İrfan abi istedi) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.

- (NOT: İrfan abi istedi) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep karayolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık'ın kullandığı 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık olay yerinde hayatını kaybetti.

Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü
Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü
Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü
Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ

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