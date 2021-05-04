Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü

Son dakika gelişmesine göre - (NOT: İrfan abi istedi) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.