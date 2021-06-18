Nuriş Kardeşler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 19 kişi tutuklandı
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Nuriş Kardeşler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 19 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

"Nurişler" ya da "Karagümrük çetesi " olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı. Öte yandan çeteye düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON VE ARAMALAR KAMERADA

Çete üyelerine yapılan operasyon ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar polis kameralarınca kaydedildi.

Nuriş Kardeşler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 19 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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