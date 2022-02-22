Son dakika haberleri! Motosiklet devrildi; 17 yaşındaki Ahmet öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Motosiklet devrildi; 17 yaşındaki Ahmet öldü

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Evren - Güncel
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Son dakika haberleri! Motosiklet devrildi; 17 yaşındaki Ahmet öldü

Son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Ahmet Çobanoğlu'nun (17) kullandığı motosiklet virajda devrildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Ahmet Çobanoğlu'nun (17) kullandığı motosiklet virajda devrildi. Çobanoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ayvalık ilçesi kırsal Kırcalar Mahallesi yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çobanoğlu'nun kullandığı motosiklet, virajda devrildi. Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çobanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. ? Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Motosiklet devrildi; 17 yaşındaki Ahmet öldü

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Güncel

Ahmet Çobanoğlu, Jandarma, Kaza, Güncel, Haberler

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