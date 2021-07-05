Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak

Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KÜTAHYA'da Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adı, Çöğürler Tren İstasyonu'na yapılacak kitabe ile yaşatılacak.

KÜTAHYA'da Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adı, Çöğürler Tren İstasyonu'na yapılacak kitabe ile yaşatılacak. 

Kurtuluş Savaşı döneminde en büyük destanların yazıldığı Kütahya-Eskişehir bölgesinde farkındalık oluşturmak isteyen Mürettep Müfreze grubu, 1921 yılında şehit düşen 4'üncü Tümen Komutanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının yaşatılması için harekete geçti. Grup üyeleri, 1921 yılında Yumruçal sırtlarından ağır yaralı halde getirilen Miralay Mehmet Nazım Bey'in şehit olduğu Çöğürler İstasyonu'na adının verilmesi için Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ile hazırladıkları dilekçeyi geçen nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)  Kütahya Gar Müdürü Seyfettin Erkan'a teslim etti.

TCDD yetkilileri, istasyona Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının verilmesi talebiyle ilgili olarak, kurum tarihinde istasyonların bulundukları bölge ile anıldıkları belirtilerek, şehidinin adının istasyondaki kitabe ile anılmasının uygun olacağını düşündüklerini ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Milli Mücadele Komutanımızın isminin istasyona verilmesi talebi,  milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılması adına titizlikle incelenmiştir. TCDD Milli Mücadele Komutanımız Şehit Miralay Nazım Bey'in başarılarını anlatan bir kitabe yaptırılarak istasyonda anısı yaşatılacaktır. Milli mücadelede canları pahasına bu vatanı savunan tüm şehitlerimizi gelecek nesillere hatırlatmak hepimizin görevidir. TCDD'nin istasyonda Şehit Nazım Bey'in anısının yaşatılması için desteği sürecektir" denildi.'ANISI YAŞASIN'

Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ise Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının istasyonda yaşatılmasını istediklerini söyledi. Kalem, "Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Nazım Albayımızın anısını yaşatmak için bir grup gönüllü vatandaşlarımız geldi. Beraber Kütahya Garına dilekçe verdik. Çöğürler İstasyonu'nun bir köşesinde anısının yaşatılmasını istiyoruz. Çöğürler Muhtarı olarak ben canı gönülden destekliyorum. Ne yapılacaksa yaparız. 15 Temmuz'da şehit olan Nazım Bey'in eğer yetişirse bu tarihten sonra da isminin yaşatılmasını istiyoruz, bizi mutlu eder. Her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak
Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak
Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Selin Şekerci Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Miralay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:06:43. #1.16#

title