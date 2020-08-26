Son dakika haberleri: Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde, alarm tatbikatı uygulaması esnasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri: Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
26.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:56

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde, alarm tatbikatı uygulaması esnasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yıldırım için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Eşe ile babası Duran Yıldırım'ı, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Anne ve baba oğlunun tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yıldırım için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Yıldırım'ın tabutuna sarılarak öpen yakınlarını, askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Korona virüs salgını dolayısıyla katılımın az olduğu askeri törenin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen Yıldırım'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Yıldırım, ağır yaralanmış, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. İki kardeş oldukları öğrenilen Yıldırım'ın, bekar olduğu belirtildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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